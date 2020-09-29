Коронавирус в Томске: + 81 новый случай заражения

Уровень заболеваемости "короной" в Томской области остается высоким Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 сентября, в Томской области выявлен 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 401 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено 8 232 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 160 пациентов скончались, 6 479 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 167 805 человек, 20 545 скончались, 952 399 выздоровели.