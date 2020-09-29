Мэрия Томска: тепло поступило во все детские сады и учреждения допобразования

Руководители городских школ и других учреждений социальной сферы могли подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления. Фото: из открытых источников

По данным мэрии Томска, на сегодняшний день теплоснабжение подано во все детские сады и учреждения допобразования города. Также тепло получили практически все школы Томска.

- Сегодня идет подключение ресурса в школе № 53 и пока отсутствует теплоснабжение в Лицее при ТПУ – подача тепла здесь осуществляется одновременно с ТПУ. Согласно СанПиН, температура воздуха в учебных классах должны быть порядка 20°С, сегодня это требование в соцобъектах выдержано, - сообщает пресс-служба мэрии.

Руководители городских школ и других учреждений социальной сферы могли подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления.