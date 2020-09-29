Облдума определила размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2021г

Проектом закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Томской области на следующий год в размере 9905 рублей. Фото: из открытых источников

Депутаты Думы Томской области во вторник в двух чтениях приняли закон об изменении прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год, он составил 9905 рублей.

Ранее величина прожиточного минимума для пенсионеров составляла (в 2020 году) - 9546 рублей, среднемесячный размер региональной доплаты был 2274 рубля.

Проектом закона предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Томской области на следующий год в размере 9905 рублей. Таким образом, региональный прожиточный минимум пенсионера превысит федеральный на 393 рубля, – сообщалось в материалах облдумы.

Уточняется также, что в 2021 году в Томской области региональную доплату к пенсии будут получать чуть более 30 тысяч пенсионеров. Средний размер доплаты составит 2359 рублей в месяц.

На финансирование социальных доплат к пенсиям планируется направить 852,3 миллиона рублей.