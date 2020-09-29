Оперштаб Томской области советует бизнесу по максимуму перевести сотрудников на «удаленку»

В Томской области от коронавируса уже скончались 84 человека. Фото: из открытых источников

Региональный оперштаб рекомендует представителям бизнеса перевести максимально возможную часть коллективов на удаленную работу, там где это возможно без ущерба для деятельности компаний.

- В первую очередь, необходимо перевести на «удаленку» работников, которые попадают в группы риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Это рекомендовано в рамках профилактики коронавируса и сезонных заболеваний, — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что власти Томской области сообщили, что наш регион уже в начале второй волны коронавирусной инфекции – ежедневные показатели заболеваемости снова поползли вверх.

Режим повышенной готовности в области действует до 30 сентября включительно, сохраняется масочный режим: использовать средства индивидуальной защиты томичи должны в общественном транспорте, магазинах и других местах с массовым пребыванием людей. Также жителей региона просят минимизировать контакты и соблюдать дистанцию в публичных местах.