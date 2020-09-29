УК и ТСЖ Томска за выходные провели санобработку от «короны» в 629 домах

Уточняется, что обработка мест общего пользования в домах проводится по графику одновременно с влажной уборкой. Фото: из открытых источников

В Томске, по инициативе мэра города Ивана Кляйна, продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирниках с целью предотвращения распространения коронавируса.

- За выходные дни мероприятия по санитарной обработке УК и ТСЖ провели в подъездах 629 домов: в Ленинском районе – в 124, в Октябрьском районе – 196, в Кировском районе – 89, в Советском районе – 220, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что обработка мест общего пользования в домах проводится по графику одновременно с влажной уборкой. Обрабатываются входные группы, лестничные марши, почтовые ящики, кнопки лифтов и домофонов, поручни и подоконники.

В Советском районе жилищные организации провели дезинфекцию в домах по пр.Фрунзе, Комсомольский, ул.Олега Кошевого, Сибирская, Степана Разина, Алтайская, пер.Курский, Овражный и другие. В частности в микрорайоне Академгородок санитарная обработка мест общего пользования проводилась в домах по адресам: пр.Академический. 15,17, ул.Вавилова,4, 30-летия Победы,8.