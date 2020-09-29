Для расселения «аварийки» в Томске возведут 100 тысяч квадратных метров жилья

В регионе продолжится расселение аварийных квартир, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Фото: из открытых источников

В Томске выбран подрядчик для проектирования жилого комплекса по ул. Федоровского, сообщает пресс-служба обладминистрации. На этой площадке по государственному заказу будут построены дома под расселение аварийного жилья. Проект выполнит томская «Архитектурно-конструкторская мастерская-3», которая ранее спроектировала жилой район Северный Парк в Заречном сельском поселении.

– До 15 декабря должен быть выполнен проект района площадью 27 гектаров, а затем, после экспертизы и определения подрядчика, в 2021 году здесь начнется возведение домов, – пояснил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Помимо жилья, на данной территории необходимо предусмотреть строительство социальных объектов, инженерных коммуникаций и спроектировать улично-дорожную сеть.

Сами здания при этом должны быть не ниже 10 этажей, а общая площадь жилых помещений в новостройках – не менее 100 тыс. квадратных метров. По решению губернатора Томской области Сергея Жвачкина государственным заказчиком по исполнению программы расселения аварийного жилья назначено ОГКУ «Облстройзаказчик». Расселение «аварийки» и новое строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным обладминистрации, в 2020 году с учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение аварийного жилфонда 674,79 млн рублей. В шестилетнюю программу в рамках нацпроекта вошли Асиновский, Чаинский, Каргасокский, Томский районы и город Томск. Всего на реализацию программы в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд рублей.

Подпись

В регионе продолжится расселение аварийных квартир, признанных таковыми до 1 января 2017 года.