Рафтеры из команды «Томск-Одиссей» в минувшие выходные выиграли чемпионат СФО

Команда рафтеров из Томска продолжает побеждать соперников Фото: из открытых источников

В минувшие выходные, с 25 по 27 сентября, в Республике Алтай завершился чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу.

Рафт-команда «Томск-Одиссей» продолжила серию беспроигрышных соревнований, став лидером соревнований, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту региона.

В состав томской команды вошли Александр Сондор, Матвей Ершов, Дмитрий Зимин и Сергей Самойлов. Тренируются спортсмены под руководством Алексея Широкова.

Напомним, для томских рафтеров это уже третья крупная победа подряд. 21 сентября в Алтайском крае ребята выиграли Всероссийские соревнования «Катунь-2020», а в конце августа стали золотыми и серебряными призерами чемпионата России.