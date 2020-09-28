Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Рафтеры из команды «Томск-Одиссей» в минувшие выходные выиграли чемпионат СФО

Это их третья значимая победа подряд
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий
Команда рафтеров из Томска продолжает побеждать соперников

Команда рафтеров из Томска продолжает побеждать соперников

Фото: из открытых источников

В минувшие выходные, с 25 по 27 сентября, в Республике Алтай завершился чемпионат Сибирского федерального округа по рафтингу.

Рафт-команда «Томск-Одиссей» продолжила серию беспроигрышных соревнований, став лидером соревнований, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту региона.

В состав томской команды вошли Александр Сондор, Матвей Ершов, Дмитрий Зимин и Сергей Самойлов. Тренируются спортсмены под руководством Алексея Широкова.

Напомним, для томских рафтеров это уже третья крупная победа подряд. 21 сентября в Алтайском крае ребята выиграли Всероссийские соревнования «Катунь-2020», а в конце августа стали золотыми и серебряными призерами чемпионата России.