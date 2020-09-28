В «закрытом» городе Томской области завершен ремонт дополнительного дорожного объекта

В ЗАТО привели в порядок в этом году сразу несколько улиц Фото: из открытых источников

ЗАТО Северск, первым в Томской области выполнивший годовой план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, завершил ремонт дополнительного объекта – улицы Парковой от проспекта Коммунистического до улицы Ленина, сообщает портал администрации региона.

Теперь эта улица на всей протяженности будет соответствовать нормативу. В 2017 году по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» здесь был отремонтирован участок от проспекта Коммунистического до улицы Лесной.

Ремонт участка проведен благодаря экономии средств по итогам аукционов. Работы выполнила компания «Томскдорстрой», которая в текущем году с опережением срока в Северске привела к нормативу улицы Калинина, Комсомольскую, Крупскую, Ленина и Северную автомагистраль.

Дорожный ремонт пяти запланированных и дополнительного объектов выполнен комплексно и с применением современных материалов и технологий. Дорожники уложили два слоя дорожного покрытия — выравнивающий и верхний из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, подняли люки на один уровень с проезжей частью, установили новый бордюрный камень. Кроме того, на объектах восстановлены газоны, обустроены пешеходные переходы и предусмотрены съезды для маломобильных групп населения.

Бюджет национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в ЗАТО Северск в этом году составил 160 млн рублей. Подрядчик завершил ремонт пяти запланированных объектов в начале июля со значительным опережением сроков, утвержденных контрактами на август.