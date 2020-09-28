Семь IT-команд из Томской области стали победителями в полуфинале конкурса «Цифровой прорыв»

Томичи предложили свои решения в сфере электронной коммерции, цифровизации и других сферах. Фото: из открытых источников

27 сентября завершился полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В хакатоне приняли участие 100 команд, все они работали дистанционно. Томскую область представляли 12 сборных команд, семь из которых стали победителями.

Всего полуфинальный хакатон собрал 1 250 специалистов из 33 регионов. Больше всего победителей – из Новосибирской области, кроме того, в топ-5 лидеров вошли Томская область, Москва, Ростовская область, Красноярский край.

За 48 часов IT-специалисты со всей страны разработали 63 цифровых продукта, способных улучшить качество жизни населения. Авторы лучших проектов разделили около 3 млн рублей и получили возможность реализовать свои решения.

Участники из Томской области предложили решения в области e-commerce, цифровизации, digital-разработки и промышленного IoT. Так, команда TaleStorm заняла первое место в решении кейса «Парковед». Разработанный продукт позволяет автоматизировать работу парка, а посетители смогут отдыхать с комфортом, не тратя время на очереди в кассы и поиски нужного аттракциона.

Еще одна томская команда Git Паб разработала веб-сервис для «Почты России», который предлагает оптимальные маршруты по цене, времени и риску утери посылки. Это решение заняло первое место и позволит почтовой службе ускорить пересылку грузов и корреспонденции.

– Мы в очередной раз убедились, что в Сибирском федеральном округе — одно из мощнейших IT-сообществ в стране, – поделился руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.