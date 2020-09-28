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Спорт

Юные томички заняли третье место на всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике

Все девушки выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России»
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Наши девушки держат марку на соревнованиях по спортивной акробатике

Наши девушки держат марку на соревнованиях по спортивной акробатике

Фото: из открытых источников

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике памяти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина Краснодара Геннадия Казаджиева прошли с 20 по 24 сентября в Краснодаре, сообщает портал администрации Томской области.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов старше 11 лет из 12 регионов России. Томскую область представили две команды воспитанниц детско-юношеской спортивной школы № 3 города Томска. Спортсменки занимаются под руководством Светланы Митаенко, Натальи Былиной и Павла Шолохова.

По итогам турнира женская команда, в состав которой вошли Алина Ахметшина, Дарья Гагина и Фарангиз Алимова, стала бронзовым призером соревнований. Вторая томская команда заняла 4 место в своей возрастной группе. Спортсменки обеих групп выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».