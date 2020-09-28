Коронавирус в Томске: + 71 новый случай заражения

Уровень заболеваемости "короной" в Томской области остается на высоком уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 28 сентября, в Томской области выявлен 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 7 320 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 8 135 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 61 пациент скончался, 2 702 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 159 573 человека, 20 385 скончались, 945 920 выздоровели.