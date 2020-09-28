Одна из томских лесозаготовительных компаний погасила долги после ареста элитных иномарок

Несмотря на финансовую возможность, оплачивать налоги предприятие не торопилось. Фото: из открытых источников

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, предприятие, занимающееся лесозаготовками в Асиновском районе, задолжало 11 млн рублей налоговых платежей, еще 800 тыс. рублей составил исполнительский сбор. При этом, несмотря на финансовую возможность, оплачивать налоги в компании не спешили.

Для взыскания долга отделение судебных приставов по Асиновскому району вынесло запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника в ГИБДД. Речь шла о нескольких десятках грузовых автомобилей, полуприцепов и легковых машин, однако это не стало стимулом к оплате долга.

– Сотрудник отделения выехала в организацию, где изъяла денежные средства из кассы в сумме 20 тыс. рублей, а также арестовала две легковые иномарки элит-класса, предварительно оценив их в общей сложности в 7 млн рублей. На следующий день пристав наложила арест еще на две машины, предварительная оценка которых составила более 4 млн рублей, – говорится в сообщении пресс-службы.

Но и после этого на вопрос, поступит ли в ближайшее время оплата долга, судебный пристав получила отрицательный ответ. Пришлось пояснить, что в таком случае автомобили будут направлены на оценку и реализацию. Через несколько часов после второго ареста на депозитный счет отделения организация перечислила налоги в требуемой сумме, а также денежное взыскание за неоплату долга в добровольный срок.

Как сообщает РИА Томск со ссылкой на информированный источник, речь идет о компании «Рускинивест». По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Рускитинвест» зарегистрировано в Асиновском районе Томской области в 2008 году. В отношении общества возбуждено несколько исполнительских производств.