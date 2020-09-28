Освещение на «Тропах здоровья» Томска продлено до 22.00

С ноября на «тропах здоровья» будет введен зимний режим освещения - фонари будут включаться как в утреннее, так и в вечернее время. Фото: из открытых источников

В связи с сокращением светового дня на «Тропах здоровья» Томска - в Академгородке, Сосновом бору и в районе стадиона Буревестник - продлено освещение до глубокого вечера.

- Работа линий освещения будет организована на протяжении всех дней недели с наступлением сумерек до 22:00, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что такое продление времени позволит профессиональным спортсменам и любителям вечерних тренировок на свежем воздухе увеличить время занятий и прогулок

- «Тропы здоровья» стали излюбленным местом для ежедневных тренировок и прогулок у тысяч горожан. Сюда приезжают спортсмены и любители активного отдыха разных возрастов. Наша первостепенная задача создать возможность заниматься спортом и физической культурой в комфортных и безопасных условиях вне зависимости от места проживания», - цитирует пресс-служба мэра Томска Ивана Кляйна.

Сообщается также, что с ноября на «тропах здоровья» будет введен зимний режим освещения - фонари будут включаться как в утреннее, так и в вечернее время.

На сегодняшний день в Томске регулярно занимаются физической культурой и спортом 80 % детей и молодежи в возрасте до 29 лет и 30% мужчин и женщин среднего возраста. Также среди томичей пенсионного возраста систематическую физическую активность получают 6% населения. Данных показателей удалось достичь за счет создания условий для занятий массовым спортом в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни».