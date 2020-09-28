Региональный Долговой центр в Томской области начинает работу с 1 октября

Помимо прочего, Долговой центр будет представлять интересы государства в делах о банкротстве. Фото: из открытых источников

С 1 октября 2020 года в Томской области начинает работу инспекция с централизованными функциями управления долгом (Долговой центр). Как пояснили в пресс-службе регионального УФНС, новая структура создана для повышения эффективности налогового администрирования в части урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства.

Аналогичные центры уже созданы в 18 регионах РФ. Девять из них работают с весны прошлого года – в Республике Башкортостан, Удмуртии, Приморском крае, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Вологодской, Мурманской и Ульяновской областях.

Еще девять начинают деятельность в этом году: помимо Томской области, в Республике Коми, Пермском, Алтайском, Ставропольском краях, Воронежской, Нижегородской и Тюменской областях, а также объединенная инспекция по Архангельской области и Ненецкому АО.

– Задачами регионального Долгового центра являются урегулирование и взыскание задолженности налогоплательщиков Томской области по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации с применением мер, предусмотренных Налоговым кодексом, а также представление интересов государства в делах о банкротстве, – говорится в сообщении.

Центр создается на базе Межрайонной ИФНС России № 7 по Томской области (634003, Томск, пл. Соляная, 5). Контактную информацию и график работы инспекции можно найти в разделе «Контакты» на сайте ФНС России: www.nalog.ru.