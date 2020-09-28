Первое командное место в подводном плавании за победу в чемпионате России – у спортсменов Томска

Наши пловцы - большие молодцы! Фото предоставлено пресс-службой администрации Томской области.

- Чемпионат России по подводному спорту завершился в воскресенье, 27 сентября, в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали 250 сильнейших спортсменов страны из 20 регионов. В состав сборной Томской области вошли 33 подводника, - сообщила пресс-служба обладминистрации.

Уточним, что на чемпионате медали разыгрывались в дисциплинах скоростного плавания в ластах (плавание в ластах, подводное плавание, ныряние в ластах в длину, плавание в классических ластах).

- Несмотря на то, что томичи возобновили тренировочный процесс практически позже всех, а в составе отсутствовал лидер Дмитрий Журман, кубок за первое общекомандное место летит в Томск, – сообщила президент федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина. - Второе место в общем зачете заняла сборная Красноярского края, третьими стали спортсмены из Ярославской области.