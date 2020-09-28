Бывшая заведующая детсадом в Томске получила 3,6 лет тюрьмы условно за взятку

За 2 года экс-заведующая ведомственным детским садом получила от родителей 200 тыс. рублей за оказание услуг без оформления документов. Фото: Из открытых источников

- Октябрьский районный суд Томска вынес обвинительный приговор в отношении бывшей заведующей детским садом №179 РЖД, которая с 2016 по 2018 год незаконно получила 200 тыс. рублей от родителей за оказание образовательных услуг детям без оформления документов, - сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. - Преступная деятельность пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Томского линейного отдела МВД России. Приговором Октябрьского районного суда Томска обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В ведомстве уточнили, что проведенное по уголовному делу следствие выявило три эпизода преступной деятельности должностного лица.