Сегодня Александр Кержаков официально стал главным тренером футбольной команды «Томь»

В Томске начался новый этап в карьере знаменитого футболиста и тренера Александра Кержакова Фото: из открытых источников

24 сентября Александр Анатольевич Кержаков прилетел в Томск и подписал контракт с клубом «Томь» до конца сезона. Таким образом, он стал главным тренером футбольной команды.

Ранее сообщалось, что после крайне неудачного старта томской команды в первенстве Олимп-ФНЛ и отставки главного тренера Василия Баскакова, президент ФК «Томь» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел переговоры со знаменитым футболистом, ныне ставшим тренером и возглавлявшим юношескую сборную России.

За свою яркую карьеру Александр забил множество мячей. Он – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир сборной России (30 голов), лучший российский бомбардир в еврокубках (30 голов).

Тренерская карьера Александра Кержакова началась в марте 2018 года: тогда он возглавил юношескую сборную России и вывел ребят в финал Чемпионата Европы. И вот – новый этап карьеры - пост главного тренера «Томи».