В томском вузе работает единственная за Уралом лаборатория, создающая современные системы навигации

Томский политех находится среди лидеров за Уралом по созданию современных навигационных систем Фото: из открытых источников

В Томском политехническом университете работает единственная за Уралом «чистая лаборатория», в котором можно проектировать и исследовать микроэлектромеханические сенсоры. К таким сенсорам относятся, например, гироскопы и акселерометры. Сегодня они используются практически во всех подвижных объектах – от смартфонов до дронов – и отвечают за автономную ориентацию объекта в пространстве без связи со спутником, сообщает сайт вуза.

Лаборатория создана на базе отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ и размещена в учебном корпусе №4. У этой лаборатории шестой класс чистоты. Специальные системы фильтрации воздуха удаляет из помещения все частицы пыли размером больше пяти микрон.

Оборудована лаборатория на средства Федеральной целевой программы. Вместе с оборудованием ее стоимость составляет порядка 10 млн рублей. Здесь есть электронный микроскоп, термовакуумная камера, устройство для разваривания контактов в датчиках. И сама комната, и оборудование в ней российского производства. Ученые работают в этой лаборатории в специальных костюмах.

– Томский политех давно ведет разработки в области микроэлектромеханических сенсоров. Любое современное устройство не мыслимо без них. Не важно, говорим ли мы о спутниках или смартфонах. Для проектирования, производства подобных систем нужны помещения с высоким классом чистоты, так как все внешние факторы влияют на конечное качество изделия, – говорит директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Дмитрий Седнев. – И ТПУ, как университет-лидер в развитии науки, не может остаться в стороне развития этой отрасли. У нас возникла потребность в создании такой чистой лаборатории у себя. С использованием этой комнаты наши ученые ведут исследования с индустриальными пантерами, такими как АО «НИИПП», начинаем сотрудничество с «Российскими космическими системами».

Благодаря этой «чистой лаборатории» ученые ТПУ уже создали первые российские датчики для автономной навигации беспилотников, сочетающие в себя сразу три функции – гироскопа, акселерометра и магнитометра. При этом они удароустойчивые и могут работать при экстремальных температурах. Такой датчик с тремя функциями уже представляет собой полноценную автономную навигационную систему.