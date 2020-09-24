Томская область стала «пилотом» по запуску системы обращения с коммунальными отходами

Все проекты по сортировки и переработке коммунальных отходов в Томской области так и не были запущены в полную силу Фото: из открытых источников

Пилотный проект «Комплексное обращение с твердыми коммунальными отходами по принципу экономики замкнутого цикла» будет реализован в рамках национального проекта «Экология» на территории семи субъектов России, в том числе, в Томской области, сообщает портал администрации региона.

В состав «пилотов» также вошли Белгородская, Новосибирская, Свердловская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чеченская Республика.

Прежде всего, в рамках проекта Томская область совместно с экспертами публично-правовой компании «Российский экологический оператор» проведет оптимизацию территориальной схемы обращения с ТКО для выявления наиболее рациональных путей направления потоков отходов.

Также будет разработана концепция внедрения раздельного накопления и сбора ТКО, которая будет учитывать малочисленные и удаленные населенные пункты. В областном центре и крупных поселениях раздельный сбор отходов будет вводиться поэтапно по дуальной системе, предусматривающий обязательное выделение из состава ТКО перерабатываемых фракций.

В конце 2020 года планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание на территории региона новых объектов обращения с отходами. Потенциальные инвесторы должны будут представить свои предложения по формированию устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей 100-процентную мусоросортировку и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Параллельно в рамках пилотного проекта будут использованы инструменты стимулирования предприятий к максимальному вовлечению в хозяйственный оборот промышленных отходов. В частности, планируется разработать типовые инвестиционные проекты по созданию объектов утилизации отходов производства.

Комплексная система обращения с ТКО предполагает максимальный отказ от полигонного захоронения и сжигания отходов за счет их утилизации. Результатом введения новой модели должно стать снижение платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, а также развитие на территории Томской области экономики замкнутого цикла, благодаря вовлечению вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот.

Ход пилотного проекта будет контролировать рабочая группа по вопросу создания устойчивой системы обращения с ТКО под руководством губернатора Сергея Жвачкина. Ответственным за его реализацию назначен заместитель по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.