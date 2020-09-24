33 спортсмена-подводника отправились в Санкт-Петербург, где защитят честь Томской области на чемпионате

У томских пловцов-подводников есть хороший шанс победить в "северной столице" Фото: из открытых источников

24 сентября в санкт-петербургском Центре водных видов спорта «Невская волна» стартует чемпионат России по подводному спорту. Томскую область представят 33 спортсмена.

В состав сборной региона вошли, в том числе заслуженный мастер спорта, победитель первенств мира, Европы, чемпионата России Александра Скурлатова, мастер спорта международного класса, победитель кубка мира, двукратный победитель первенства России Татьяна Причинина и мастер спорта, победитель финала Кубка мира, многократный призер первенства мира Андрей Метальников.

Томичи примут участие в плавании в ластах на разных дистанциях, в подводном плавании, нырянии, а также эстафетах 4х100 метров.

Во все дни соревнований будет идти прямая трансляция заплывов.

Чемпионат России по подводному спорту продлится до 27 сентября.