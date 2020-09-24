Власть Томской области намерена запустить процесс переработки накопившихся золошлаков

Зола и шлак могут приносить экономическую пользу Фото: из открытых источников

По поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина старт работе над дорожной картой по переработке золошлаков дал его заместитель по промышленной политике Игорь Шатурный на встрече с представителями АО «Русатом Гринвэй» и «Русатом инфраструктурные решения», реализующих инвестиционный проект на площадке Северской ТЭЦ, сообщает портал администрации региона.

Комплекс мероприятий должен быть нацелен на промышленную переработку золошлаковых отходов с возможностью последующего использования получаемой продукции.

– Томская область имеет опыт переработки золошлаков с 60-х годов, с появлением большой энергетики. Но актуально это стало сейчас из-за того, что золохранилища переполнены, а их содержание экономически невыгодно. В то же время несгоревший уголь можно использовать в качестве топлива на теплоэлектроцентралях, а фракции шлака – в дорожном строительстве. Мы не только сохраним экологию и окружающую среду, но и снизим затраты при производстве, например, дорожных и строительных материалов, — сказал вице-губернатор Игорь Шатурный.

«В России всего 10 % золошлаковых отходов перерабатываются и используются вторично, в то время как в других странах этот показатель доходит до 98 %. Реализация проекта позволит не только решить проблему золоотвалов в Томской области, но и тиражировать этот опыт на другие регионы, испытывающие аналогичные трудности. Образующиеся в результате переработки продукты востребованы в строительной индустрии, химической промышленности, металлургии, сельском хозяйстве и других отраслях», – отметил заместитель генерального директора АО «Русатом инфраструктурные решения» Олег Пастухов.

Затраты на запуск проекта «под ключ» по переработке золошлаковых отходов составляют в среднем от 70 миллионов рублей, в зависимости от мощности самой установки. Для строительства золоотвала нужно потратить миллиарды рублей. Очевидно, что переработка отходов гораздо эффективнее с точки зрения экономии, а также улучшает экологию.