Выбились из графика: не все объекты благоустройства в Томской области будут сданы к 30 сентября

В некоторых районах благоустройство общественных пространств завершилось еще в июле-августе. Фото: из открытых источников

По проекту «Формирование комфортной городской среды» в Томской области завершено обустройство 33 объектов из запланированных 56-ти. Более чем наполовину готово еще 20 территорий, общая техническая готовность объектов – выше 90%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, на 2020 год запланировано благоустройство 40 дворов в городах Томск, Северск, Стрежевой, Кедровый, а также в Колпашевском и Асиновском районах. В настоящее время работы завершены на 27 объектах, еще восемь готовы более чем на 50%.

Как отметил на заседании межведомственной комиссии вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, в этом году удалось благоустроить крупные территории, которые будут востребованы большим количеством жителей. В том числе, это пешеходная зона на пр. Нефтяников (Стрежевой), участок ул. Ленина (Асино), тротуары на пр. Коммунистическом (Северск), участок ул. Усова и Лагерный сад (Томск).

По графику все площадки должны быть сданы к 30 сентября, однако на ряде объектов наблюдается серьезное отставание. Например, в Томске завершить благоустройство Михайловской рощи и сквера у ДНТ «Авангард» планируется до конца следующего месяца, в Кедровом строители должны сдать Читательский сквер к 20 октября и т. д.

Вице-губернатор поручил главам отстающих муниципалитетов взять завершение работ на личный контроль. Кроме того, к 1 ноября все города и районы должны заключить контракты по благоустройству объектов на 2021 год.

Напомним, что в 2020-м по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе обустраивается 56 общественных пространств; на эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей.