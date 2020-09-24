Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

87 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 5781 человек
Юлия КалинкинаЮлия Калинкина
КомментироватьОставить комментарий
Общее число выздоровевших теперь составляет 5781

Общее число выздоровевших теперь составляет 5781

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 87 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5781, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 36 человек инфекция протекает бессимптомно, у 24 имеются признаки ОРВИ, у 5- диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 54,4 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 65 человека.

Коронавирус в Томске 2020: последние новости