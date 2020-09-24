Флешмоб «Я обещаю своему сердцу», нацеленный на профилактику сердечных болезней, стартовал в Томске

Любой томич может поддержать флешмоб – и дать обещание своему сердцу! Фото: из открытых источников

Интернет-флешмоб «Я обещаю своему сердцу» на днях стартовал в группе «Будь здоров, Томск!» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке» и «Инстаграм». Он приурочен приурочен ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

– На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире: ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Но избежать этих заболеваний можно, если отказаться от курения и алкоголя, правильно питаться, быть физически активным, следить за уровнем артериального давления. Предлагаем вам сделать первый шаг, который поможет сохранить сердце здоровым, - пояснили организаторы.

Для участия во флешмобе нужно сделать фотографию, руками изобразив форму сердца. К фото участник должен прикрепить подпись «Я обещаю своему сердцу…», продолжив ее по собственному разумению. Например, чтобы сердце оставалось здоровым, можно пообещать делать зарядку, есть больше овощей и фруктов, бросить курить и т. п.

Далее следует разместить публикацию под хэштегом #яобещаюсвоемусердцу, отметив группу «Будь здоров, Томск!». Принять участие в интернет-флешмобе можно по 4 октября.