В Томской области более 70 женщин с детьми до 3 лет получили новые профессии

Свыше 70 женщин с детьми до 3 лет переобучились в Томской области по проекту "Демография". Фото: Из открытых источников

- Более 70 женщин в отпуске по уходу за ребенком прошли переобучение в рамках национального проекта «Демография» программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», - сообщили в администрации Томской области. - Проект действует в регионе с января этого года и позволяет женщинам с детьми не только повысить квалификацию, но и получить новую профессию.

За указанный период томички, находящиеся в декрете или оставшиеся без работы, были направлены на обучение и повышение квалификации как в очной, так и в дистанционной форме. Более трети из них уже получили дипломы о переподготовке и повышении квалификации и трудоустроились.

Специалисты уточняют, что курсы проводились по направлениям «Организационные и методические вопросы бухгалтерского и налогового учета компании», «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике», «Управление многоквартирными жилыми домами», «Цифровые технологии в профессиональной деятельности», «Педагогика и методика дошкольного образования». Обучение в рамках нацпроекта рассчитано до 2024 года.