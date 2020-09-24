Кража без свидетелей: вор-рецидивист ограбил в Томской области ломбард на почти 600 тыс. рублей

За кражу из ломбарда на крупную сумму рецидивист осужден на 4 года колонии строгого режима. Фото: Из открытых источников

- Кировский районный суд Томска признал 39-летнего жителя Колпашевского района виновным в преступлении, предусмотренном пунктами в, г, д ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. - В сентябре 2018 года подсудимый, заранее выбрав для нападения ломбард, где отсутствовали охрана и видеонаблюдение, проник в помещение, предварительно скрыв маской лицо. Применив насилие к сотруднице ломбарда, он получил ключ от сейфа, откуда похитил деньги, 188 ювелирных изделий и мобильный телефон на общую сумму свыше 590 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что подсудимый свою вину признал полностью. С учетом тяжести и высокой общественной опасности содеянного, наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.