Томичи, прибывшие из-за рубежа, должны будут дожидаться результата теста на COVID в изоляции

Поездка за границу для россиян теперь сопряжена с еще большими предосторожностями. Фото: из открытых источников

Россияне, вернувшиеся из зарубежной поездки, должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19. Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, вступило в силу с 24 сентября.

До сегодняшнего дня правилами, введенными в середине июля 2020 года, туристам предписывалось, приехав в Россию, в течение трех дней пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и, получив результат, внести его в базу через специальную форму на портале Госуслуг. Для этого необходимо было предварительно зарегистрироваться на портале после приобретения билетов, но до момента регистрации на авиарейс.

В случае положительного результата теста, а также при возникновении признаков болезни в течение 14 дней после прибытия в Россию от людей требовалось обратиться за медицинской помощью без посещения медучреждения (то есть вызвать врача на дом). Теперь результатов анализов граждане должны ожидать, соблюдая режим изоляции по месту жительства.

МВД России уже внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.