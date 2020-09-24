Карантин по COVID-19 объявлен в 28 классах из 26 школ Томской области: дети ушли на «удаленку»

На карантин в Томске и области отправляются те школьные классы, в которых будет выявлен заболевший коронавирусом ребенок, а санврачи признают всех контактировавшими с ним. Фото: Из открытых источников

- Эпидемия COVID-19 привела к карантину в 28 классах из 26 школ региона – в них после выявления первого инфицированного ребенка эпидемиологи признали контактными всех остальных учеников. Дети находятся на 14-дневной самоизоляции под контролем врачей, - сообщили в областной администрации. – На 23 сентября закрытых школ по коронавирусу нет, в 26 школах Томской области закрыто 28 классов. В 12 муниципалитетах Томской области (а именно, в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском, Чаинском районах и Кедровом) нет классов на карантине.

Напомним, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, карантин может быть объявлен тогда, когда санитарные врачи признают всех учеников одного класса контактировавшими с заболевшим COVID-19. В остальных случаях на время эпидемиологического расследования для учеников должен быть организован дистанционный формат обучения на день или два. Если на карантине находится педагог, уроки которого не могут быть заменены другим учителем, по данному предмету организуется дистанционное обучение.