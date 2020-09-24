Погода в Томске 24 сентября 2020: дождь, днем до +10

Вот и лето прошло: в Томской области сегодня с утра идет дождь, днем к нему добавится порывистый ветер. Фото: pixabay.com

- В Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Днем временами дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15м/с. Температура днем +8…+10°С, - сообщили синоптики. – По области также сохранится облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный, по западу и юго-западу сильный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +6…+11.