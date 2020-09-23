После капитального ремонта по госпрограмме в Томской области открылась сельская школа

Село Ягодное становится "точкой роста" Асиновского района Томской области Фото: из открытых источников

Капремонт здания школы, построенного в с. Ягодное 45 лет назад, выполнен в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает портал администрации Томской области.

На капремонт школы в селе Ягодное было направлено 91,1 млн рублей. В том числе, 67,9 млн рублей выделено из федерального бюджета, 13,9 млн рублей – из областного, 4,5 млн рублей – из муниципального. Еще 4,8 млн рублей направило селообразующее предприятие – «Сибирское молоко».

– Ягодное становится центром развития в Асиновском районе не только в аграрной, но и социальной сфере, – отметил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Несколько лет назад, открывая здесь крупнейший животноводческий комплекс, губернатор Сергей Жвачкин дал поручение сделать это село привлекательным и комфортным для жителей. Капремонт школы – очередной шаг в этом направлении. Школа обновилась не только внешне, но и содержательно. Сегодня здесь созданы все условия, чтобы сельские дети могли получать качественное образование.

В школе заменены внутренние инженерные сети – электропроводка, система отопления, канализация, кровля и окна, утеплен цоколь, выполнен внутренний ремонт помещений. Вместо деревянных полов залиты бетонные, заново оштукатурены стены, установлена новая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

В будущем году в Ягодном в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется провести капитальный ремонт здания дома культуры и начать устройство уличного освещения. Кроме того, в Минсельхоз подана заявка на финансирование в 2023 году строительства очистных сооружений.

Всего на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в Томской области направлено 747,2 млн рублей. Большая часть – почти 500 млн рублей – из федерального бюджета. На каждый региональный рубль из федерации удалось привлечь более 3 рублей. Еще около 42,9 млн рублей в программе составляют средства из внебюджетных источников.

В рамках программы реализуется 31 проект в 11-ти муниципальных образованиях по трем направлениям – создание условий и обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, развитие кадрового потенциала на сельских территориях, а также создание и развитие на сельских территориях инфраструктуры – дорог, инженерных сетей, детских площадок, капремонт соцобъектов и т.д.