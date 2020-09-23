Спортсмены сборной Томской области завоевали медали на командном чемпионате России по легкой атлетике

Томские атлеты защитили спортивную честь региона Фото: из открытых источников

Командный чемпионат России по легкой атлетике завершился 21 сентября в Сочи и Адлере. Томскую область на турнире представили пятеро спортсменов Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, ДЮСШ № 1 города Томска и северской ДЮСШ «Лидер», сообщает портал администрации региона.

Двое томских атлетов стали призерами чемпионата. Так, мастер спорта, студент НИ ТПУ Дмитрий Разумов завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 400 метров с результатом 47.14 секунд.

Виктория Погребняк, представляющая Томскую область и Алтайский край, стала бронзовым призером на дистанции 100 метров с барьерами (результат Виктории – 13.77 секунд).

Тренеры спортсменов – Андрей Михайловский и Елена Земскова.

Впереди у томских атлетов чемпионат и первенство России по кроссу, которые пройдут 10-11 октября в Оренбурге.