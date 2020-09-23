Копать – не строить: в Томске восстановлено почти 80% раскопок, проведенных в 2020 году

Городские власти обязали предприятия восстановить раскопки по всем адресам к середине октября. Фото: из открытых источников

По информации «Санитарной милиции», в 2020 году на территории Томска было проведено 2 245 раскопок. Большая часть из них принадлежит «Томскводоканалу» – 1 345, за компанией «ТомскРТС» числятся 648 объектов, за «Горсетями» – 168, «Ростелекомом» – 10, еще 74 раскопки провели сторонние организации.

На сегодняшний день по всем правилам благоустройства восстановлено почти 1 700 раскопок, сообщает пресс-служба мэрии. Причем вблизи всех образовательных учреждений они были ликвидированы к началу учебного года.

В настоящее время в работе ресурсоснабжающих и прочих организаций находятся 554 раскопки. По требованию городских властей все они должны быть заасфальтированы до 15 октября. Так, только в понедельник и вторник в областном центре было закрыто 30 объектов.

– По требованию мэра Томска Ивана Кляйна был составлен реестр всех раскопок, проведенных в городе за последние три года. В него включили 7 288 объектов. Это позволило навести порядок в вопросах восстановления нарушенного благоустройства, упорядочить «историю» каждой раскопки, сроки ее проведения и информацию по владельцам, – отметил директор МКУ «Санитарная милиция» Игорь Кашеваров.