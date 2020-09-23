Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Еще две жертвы COVID-19 появились в Томской области за сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 сентября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 81 человека.

– В Томской области за последние сутки зарегистрирована смерть двух человек от коронавирусной инфекции. Оба входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У пациентов была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, течение которой осложнялось полиорганной и дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, у одного на фоне заболевания развилась тромбоэмболия легочной артерии, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлены 6 960 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5 694, умерших 81.