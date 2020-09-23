Коронавирус в Томске: + 65 новых случаев заражения

Количество заболевших коронавирусом в Томской области не уменьшается Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 сентября, в Томской области выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 960 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлен 6 431 заболевший новой коронавирусной инфекцией, 150 пациентов скончались, 5 750 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 122 241 человек, 19 799 скончались, 923 699 выздоровели.