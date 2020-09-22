Молодой томич, укравший гараж у соседа, приговорен к 300 часам обязательных работ

После 300 часов обязательных общественных работ воровать не захочешь Фото: из открытых источников

Томский районный суд Томской области признал 32-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«б,в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража), сообщает сайт областной прокуратуры.

Установлено, что на почве конфликта с соседом из-за его металлического гаража, расположенного неподалеку от дома осужденного, подсудимый сначала похитил хранившийся в гараже прицеп для автомобиля, а затем продал и сам гараж, причинив соседу материальный ущерб на общую сумму 70 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования подсудимый вернул потерпевшему прицеп, а сотрудники полиции нашли и передали законному владельцу гараж.

За содеянное суд приговорил подсудимого к 300 часам обязательных работ.

В апелляционной жалобе сторона защиты просила прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Однако старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области со ссылкой на обстоятельства дела и характеристику личности виновного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, убедил Томский областной суд в законности и справедливости приговора.