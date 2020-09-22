Страда-2020: рекордные урожаи зерновых получили передовые хозяйства Томского района

Хозяйства Томского района собрали рекордные для себя урожаи зерновых Фото: из открытых источников

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области провел мониторинг уборочных работ в Томском районе. Рабочая группа посетила два передовых хозяйства района – ООО «Заречное» и СПК «Нелюбино», сообщает сайт департамента.

Хозяйство «Заречное» активно занимается семеноводческими испытаниями. В начале этого года элитные сорта пшеницы, произведенные в Заречном, закупили сразу несколько предприятий Томского района. Итогом стали высокие показатели урожайности пшеницы в этих хозяйствах – они превысили 30 центнеров с гектара (средняя урожайность по области составляет 26,4 ц/га).

– «Заречное» отличает грамотная работа с семенным материалом. Предприятие покупает семена в питомниках, испытывает их, а потом лучшие образцы предлагает местным хозяйствам. При этом Заречное поддерживает правильное соотношение показателей «цена-качество». Поэтому наши сельхозтоваропроизводители предпочитают приобретать семена в Заречном, а не на стороне, – рассказал заместитель начальника управления по социально-экономическому развитию села Томского района Владимир Макаров.

В этом сезоне предприятие успешно испытало семена ячменя – сорт Биом отечественной селекции. Урожайность по нему составила 55 ц/га. Все семена заложены в бункер – это 880 тонн. Без сомнения, с таким высоким потенциалом они будут высоко востребованы не только в хозяйствах района, но и в области. Урожайность овса в хозяйстве составила 36 ц/га, пшеницы – 31 ц/га. Общие площади, занятые зерновыми, насчитывают 1,2 тысячи гектаров. Убрано 90% урожая.

Вторым пунктом в маршруте рабочей группы департамента стал СПК «Нелюбино». На данный момент кооператив показывает очень хорошие результаты по урожайности зерновых культур. Так, урожайность пшеницы в бункерном весе составляет 31,3 ц/га, овса – 27,2 ц/га, ячменя – 32,5 ц/га (средняя урожайность по зерновым культурам в Томской области составляет 26,3 ц/га). В хозяйстве убрано 91,5% площадей.

– Высокую урожайность зерновых аграрии СПК «Нелюбино» обеспечили благодаря проведенному вовремя и в полной мере комплексу агротехнологических работ, – отметил Владимир Макаров. – Предприятие обновило семенной фонд – были закуплены семена у соседей. Совместно с Территориальной станцией защиты растений аграрии провели полную обработку почвы и растений от болезней и вредителей. Кроме того, в начале сезона на предприятии обновили парк сельскохозяйственного оборудования.

Сейчас в хозяйстве активно идет зяблевая подготовка почвы – к зиме обработано 1,3 тысячи гектаров. Общая площадь зерновых в этом году составила 1,78 тысячи гектаров.