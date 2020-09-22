WorldSkills Russia: юные томичи завоевали еще две золотые медали национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Томская область остается кузницей кадров молодых профессионалов в самых разных сферах деятельности Фото: из открытых источников

Студенты Томского техникума водного транспорта и судоходства Илья Котов и Дмитрий Матюшев стали первыми в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация грузового речного транспорта», информирует портал администрации Томской области.

Соревнования по этому направлению впервые включены в список компетенций национального чемпионата в 2020 году. В них приняли участие три команды – Томского техникума водного транспорта и судоходства, Каргасокского техникума промышленности и речного транспорта и Городецкого Губернского колледжа (Нижегородская область).

– Томская область стала инициатором проведения соревнований по данной компетенции. Теперь они будут проходить на регулярной основе. Особенно приятно, что в первый год проведения соревнований первое место у наших студентов – отметил начальник департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

Участникам соревнований необходимо было провести грузовой состав судов по заданному участку реки, выполнить такелажные работы, произвести техническое обслуживание и ремонт механизмов топливной системы судового дизельного двигателя. Лучше всех со всеми заданиями справилась команда Томского техникума водного транспорта и судоходства.

Ранее сообщалось, что десятиклассник Олег Капранов из Томского физико-технического лицея завоевал «золото» в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Веб-дизайн и разработка. Юниоры».

В соревнованиях приняли участие 28 конкурсантов из 22 субъектов России. В течение трех дней они должны были сверстать промо-страницу, написать игру, настроить сервер для приема заявок и сделать полноценный сайт. На каждый модуль отводилось всего 2 часа.

– Конкуренция на соревнованиях очень высокая и из года в год растет. Но мы не сомневались, что Олег справится со всеми заданиями, – отметил тренер чемпиона, учитель информатики ТФТЛ Артем Емельянцев.

В 2019 году другой ученик лицея – Умар Гетагазов – с успехом выступил на международных соревнованиях WorldskillsKazan2019.