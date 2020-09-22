Томская областная команда по городошному спорту признана лучшей на чемпионате России

Сборная команда Томской области по городошному спорту в 6 раз выиграла чемпионат России Фото: из открытых источников

Всероссийские соревнования по городошному спорту проходили с 9 по 19 сентября в Евпатории (Республика Крым). В состав сборной Томской области вошли спортсмены из Северска, Колпашева, Томского и Бакчарского районов, сообщает портал администрации региона.

Городошники Томской области обыграли в финале команду из Москвы со счетом 3:0, третье место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. В составе нашего региона выступали Алексей Горбатых, Владимир Трифонов, Дмитрий Чекин, Владимир Синьков, Сергей Блохин и Роман Чупурыгин.

Ранее Владимир Синьков завоевал золотую медаль в личном зачете. Таким образом, впервые в истории городошного спорта Томской области спортсмен стал десятикратным чемпионом России, а его тренер Алексей Горбатых – семикратным чемпионом страны.

Сборная команда завоевала чемпионский титул в шестой раз (2009, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2020 годы). На церемонии закрытия соревнований с победой городошников поздравила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

По итогам чемпионата Владимир Синьков, Сергей Блохин и Алексей Горбатых включены в состав сборной команды России для участия в чемпионате мира 2021 года в Санкт-Петербурге.