Коронавирус в Томске: + 61 новый случай заражения

Число новых заболевших в регионе находится примерно на одном уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 сентября, в Томской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 895 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 215 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 160 пациентов скончались, 5 976 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 115 810 человек, 19 649 скончались, 917 949 выздоровели.