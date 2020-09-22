«Молоды душой»: волонтеры Томской академии активного долголетия вошли в число 11 победителей всероссийского конкурса

Волонтеры Академии активного долголетия из Томска выиграли всероссийский грант на поддержку социальных проектов. Фото: Из открытых источников

- Школа волонтеров «серебряного» возраста Томской академии активного долголетия вошла в число одиннадцати победителей всероссийского грантового конкурса «Молоды душой», - сообщила пресс-служба администрации региона. - В номинации «Волонтерские центры» приняло участие более 500 проектов.

Специалисты уточнили, что школа волонтеров «серебряного» возраста Академии активного долголетия действует в Томской области с октября прошлого года в рамках региональной программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Уже реализовано несколько проектов, в их числе акция «Волшебное слово» по чтению книг юным пациентам томских больниц, передача вязаных носков и варежек нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам. В дальнейшем планируется проведение экологических акций и других мероприятий.

Добавим, школа получила статус регионального центра «серебряного» волонтерства, он заработает на базе областного комплексного центра социального обслуживания населения. Здесь для волонтеров старше 55 лет будут проводиться образовательные курсы, которые в дальнейшем помогут им реализовывать собственные проекты и инициативы. Организационную и методическую поддержку окажут региональный департамент соцзащиты населения и департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту.