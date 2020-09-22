В Томской области ожидается дождь с мокрым снегом: синоптики о погоде в 3 декаде сентября 2020 года

В третьей декаде сентября синоптики прогнозируют в Томской области дождь с мокрым снегом и небольшие заморозки. Фото: Из открытых источников

- В 20-х числах сентября среднедекадная температура воздуха составит +4, +8°С, что около и выше нормы на 1 градус, - сообщили в гидрометеоцентре. - Ожидается понижение температуры воздуха ночью от +7…+12 (местами +1…+6) до -3…+2°С. Днем от +9…+14 до +3…+8°С. Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в большинстве дней первой половины третьей декады.