Чиновники – «лесогубы»: против сотрудников департамента лесного хозяйства Томской области возбуждено уголовное дело

Это Карегодский заказник, в котором в результате "санитарной рубки" лесному фонду Томской области был нанесен ущерб на сумму 9,5 млн рублей. Фото: Из открытых источников

- Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, облпрокуратуры и УМВД возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч.1 ст.286 УК РФ), - сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве напомнили, что, по предварительным данным, в августе 2019 года чиновники подготовили и согласовали акты лесопатологического обследования в границах особо охраняемой природной территории - заказника «Карегодский» в урочище «Обско-Чулымское» Суйгинского лесничества. Согласно документам, была назначена сплошная санитарная рубка на общей площади 10 Га. Для выполнения работ департамент лесного хозяйства продал ОГАУ «Томсклесхоз» насаждения в вышеназванном участковом лесничестве. Однако при подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, значительно отличающиеся от фактически вырубленного лесоучастка.

- В результате лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 млн рублей, - подытожили в Следственном комитете. - В настоящее время следствие продолжается: устанавливаются обстоятельства произошедшего, в департаменте лесного хозяйства проходят обыски, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия.