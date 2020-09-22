Погода в Томске 22 сентября 2020: прохладно, ветрено, без осадков

До +17 и преимущественно без осадков прогнозирует Томский гидрометцентр сегодня, во вторник, 22 сентября. Фото: Из открытых источников

- В Томске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +15, +17 °С, - сообщили синоптики. – По области переменная облачность, местами небольшие дожди, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура днем от +7 до +12, местами +13, +18 °С.