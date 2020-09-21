Мучной корпус и другие: в 2020 году в Томске планируется обновить фасады более 150 зданий

Современная фасадная краска поможет защитить дом-памятник от перепадов температуры. Фото: из открытых источников

Строители завершили ремонт фасада одного из красивейших старинных зданий Томска на площади Ленина, 14. Памятник архитектуры регионального значения известен горожанам как Мучной корпус. Строение было возведено по проекту архитектора Товия Фишеля в 1908 году. В нем размещались лавки купцов Родюкова, Федулова, Кухтерина, Горохова, Футманова.

Архитектурная обработка фасадов здания выдержана в стиле модерн с привлечением древнерусских декоративных форм. Нынешний собственник здания обновил штукатурный слой, применив современные материалы. Состав фасадной краски поможет защитить дом-памятник от перепадов температуры и сохранить его теплоизоляционные свойства.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, ремонт фасадов домов в областном центре проводится силами активных городских сообществ, местных предпринимателей, а также в рамках программы капитального ремонта. Так, за счет внебюджетных средств до конца 2020 года в Ленинском районе будут отремонтированы 47 фасадов административных зданий и жилых домов на общую сумму более 7 млн рублей.

Более 70 процентов запланированных к ремонту фасадов уже обновлено. Среди них, в частности, торговые центры по пр. Ленина, 147 и 104. Томские общественники завершают покраску фасада деревянного малоэтажного дома по пер. Совпартшкольному, 6а. Строительные бригады работают на многоквартирном доме по пр. Мира, 35, где восстанавливают тепловой контур.

По данным горадминистрации, в текущем году в Томске новый облик получат более 150 зданий, в числе которых Научная библиотека ТГУ, «Пассаж Второва», комплекс «Красные казармы» и другие объекты.