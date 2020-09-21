Пожилой охотник на острове в районе Томской области погиб от удара небесным электричеством

Удар молнии ежегодно уносит множество жизней по всему миру Фото: из открытых источников

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту обнаружения тела 73-летнего мужчины на берегу острова Ташьян в Кривошеинском районе, сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, 18 сентября 2020 года мужчина находился с друзьями на охоте на острове Ташьян в Кривошеинском районе Томской области. Из-за начавшейся грозы все мужчины, за исключением погибшего, вернулись в охотничью избушку. Друзья обнаружили позже его тело на берегу.

При осмотре места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Также обнаружены следы оплавления на сотовом телефоне, находившемся на груди погибшего, и на стволе охотничьего ружья. Основной версией следствия о причине смерти мужчины является поражение электрическим током от удара молнией.

В настоящее время следователи Молчановского МСО устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.