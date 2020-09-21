«ПРОФ-IT.2020»: второе место среди проектов на форуме занял туристический гид-путеводитель по Томской области

Цифровой туристический гид по Томской области нужен и гостям региона, и местным жителям Фото: из открытых источников

В Красноярске прошел финал всероссийского конкурса региональной информатизации в рамках форума «ПРОФ-IT.2020». В номинации «Культура» проект «Туристический гид-путеводитель по Томской области» занял второе место среди проектов 49 регионов.

Представленный Томской областью гид-путеводитель размещен на Цифровой платформе развития региона. Он представляет собой интернет-ресурс с информацией о туристических объектах Томской области и их инфраструктуре, сообщает пресс-служба администрации региона.

Гид-путеводитель позволит выстроить по региону увлекательный туристический маршрут. Здесь же можно приобрести билеты на мероприятия и в музеи. На исторических зданиях областного центра размещены QR-коды, по ссылкам которых можно найти информацию об объектах в гиде-путеводителе.

– Цифровые технологии стали неотъемлемой частью всех сфер экономики, и туристическая отрасль – не исключение, – прокомментировал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. – Сегодня внутренний туризм получил дополнительный импульс развития, и томский гид-путеводитель позволит повысить привлекательность региона как одного из туристических центров России.

Гид-путеводитель по Томской области разработан администрацией региона и ООО «Русатом инфраструктурные решения» при участии специалистов туристической индустрии.