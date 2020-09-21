«Паровозы» уехали: утвержден список депутатов Томской гордумы по партийным спискам

В обновленной городской думе осталось не так много знакомых томичам лиц. Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 сентября, утвержден список кандидатов, которые станут депутатами думы Томска VII созыва по единому избирательному округу. «Все партии завершили внутренние консультации, заявления об отказе от мандатов от лидеров списков поступили в избирком», – сообщил журналистам председатель муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.

Напомним, что 11-13 сентября горожане выбирали 37 депутатов думы Томска: 10 – по партийным спискам, еще 27 – по одномандатным избирательным округам. Имена депутатов-одномандатников стали известны 14 сентября.

По итогам голосования депутатские мандаты по единому избирательному округу распределились так: «Единая Россия» – три, КПРФ – два, «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста» и «Яблоко» – по одному мандату.

Как сообщил В. Тищенко, депутатами-списочниками от «Единой России» станут основатель дэнс-команды «ЮДИ» Денис Вишняк, менеджер проектов всероссийского движения «Волонтеры-медики» Мария Худякова и директор школы № 19 Татьяна Богомолова. Генеральный директор ТЭМЗа, депутат областной думы Иван Пушкарев – тот самый партийный «паровоз» – от мандата отказался.

По спискам КПРФ депутатские кресла займут первый секретарь местного отделения партии Андрей Петров (депутат прошлого созыва) и секретарь Томского горкома КПРФ Роман Романов. Депутат областной думы Наталья Барышникова от мандата отказалась. Молодую партию «Новые люди» представит в городском парламенте 25-летний предприниматель Максим Вдовин, который и значился официальным лидером партсписка.

Депутатом-списочником от ЛДПР стал помощник депутата Госдумы РФ А. Диденко Юрий Ворошилин, который в настоящее время возглавляет региональное отделение партии. Как и предполагалось, сам Алексей Диденко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступавшие «паровозами», не стали претендовать на мандат.

Депутатом от партии «Яблоко» стал преподаватель ТПУ, ветеран томской политики Василий Еремин; парламентское кресло он сохранил с прошлого созыва. По списку «Партии Роста» в думу Томска избрана лидер местного партсписка Елена Ульянова (в прошлом – довольно известная персона в местной медиасфере).

Депутатом от «Справедливой России» по партсписку стал директор компании «Геометрия», депутат гордумы прошлого созыва Константин Ушаков. Лидер местного отделения партии Галина Немцева сохранила статус главы фракции в Законодательной думе Томской области.