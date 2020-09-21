Команда томских гиревиков защитила спортивную честь региона в Санкт-Петербурге

Томские гиревики - в числе сильнейших в стране Фото: из открытых источников

Чемпионат и первенство России по гиревому спорту завершились 20 сентября в Санкт-Петербурге. Атлеты из Томской области победили в общекомандном зачете первенства России среди юниоров. Кроме того, томичи отличились и в личных соревнованиях – как на первенстве, так и в рамках чемпионата страны, сообщает портал администрации региона.

В первый день первенства России среди юниоров наша команда, за которую выступали Данил Ажермачев, Даниил Янголенко, Иван Черкашин и Иван Дударев, завоевала первое место в эстафете по длинному циклу.

В личном зачете Даниил Янголенко завоевал «золото» в категории свыше 85 кг по длинному циклу, в этом же весе Иван Дударев стал серебряным призером. Бронзовая медаль – у Ивана Черкашина (категория до 85 кг). Все трое призеров отобрались в сборную России для участия в первенстве мира.

Во второй день первенства мастер спорта международного класса Дмитрий Черкашин занял первое место в классическом двоеборье в весовой категории 85 кг (результат в упражнении «толчок» – 151, «рывок» – 182). В итоге в общекомандном зачете сборная Томской области завоевала первое место.

После успешного выступления на юниорском первенстве Дмитрий Черкашин продолжил выступление уже во взрослом чемпионате и завоевал серебряную медаль в классическом двоеборье в категории 85 килограммов.

– Примечательно, что 21-летний Дмитрий Черкашин, который выступает еще в юниорском возрасте, опередил многократного чемпиона мира, легендарного гиревика Антона Анасенко из Омска. На турнире томич уступил только атлету из Свердловской области. Сейчас спортсмен будет готовиться к чемпионату мира по гиревому спорту, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре этого года, – рассказал руководитель федерации гиревого спорта Томской области, заслуженный тренер России Алексей Ажермачев.

В общекомандном зачете чемпионата России сборная Томской области заняла пятое место из 45 команд.