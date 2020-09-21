Коронавирус в Томске: +59 новых случаев заражения

Прирост заболевших коронавирусом в регионе остается примерно на одном уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 сентября, в Томской области выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 834 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 6 196 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 71 пациент скончался, 2 616 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 109 595 человек, 19 489 скончались, 911 973 выздоровели.