В Томской области, как и по всей стране, введен масочный режим для школьных учителей

Лучше заставить учителей носить маски, чем опять закрыть школы для учеников Фото: из открытых источников

Обязанность ношения респираторных масок (за исключением проведения уроков) установила главный санитарный врач России Анна Попова на всей территории страны, информирует портал администрации Томской области.

Ранее Роспотребнадзор обязал носить маски только работников столовых, уборщиков, а также всех сотрудников образовательных учреждений старше 60 лет. Ужесточение правил принято из-за выявления заболеваний среди педагогов: по данным Роспотребнадзора России в первую неделю сентября в стране зарегистрировано более 1 тысячи заболевших COVID-19 учителей.

Как сообщили в департаменте общего образования Томской области, с начала учебного года коронавирусной инфекцией заболели 15 педагогов школ и двое – дошкольных образовательных учреждений.

– Каждый случай заболевания учителя или ребенка рассматривается индивидуально и находится на контроле регионального оперативного штаба. На время эпидемиологического расследования класс переходит на дистанционную форму обучения. После определения эпидемиологами круга лиц, контактных с заболевшим, они остаются под медицинским наблюдением на 14-дневной самоизоляции. Для остальных детей возобновляются уроки в очном режиме, – уточнила начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Она отметила, что в школах проводятся плановые и внеплановые проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического и масочного режимов, осуществления «фильтра» на входе и прочих требований.